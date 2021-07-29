Данилюка исключили из конкурса на главу БЭБ из-за иностранного диплома

Конкурсная комиссия Бюро экономической безопасности (БЭБ) не допустила экс-министра финансов и экс-секретаря Совета нацбезопасности и обороны Александра Данилюка к дальнейшему участию в отборе на главу БЭБ, так как его диплом бизнес-образования Университета Индианы (Indiana University) не прошел процедуру нострификации в Украине.
«Александр этого (подачи диплома на нострификации в Минобразования — Ред.) не сделал. Поэтому, по сути, комиссия понимает, что образование есть, но по закону признать этого не может», — сообщил глава комиссии, президент Киевской школы экономики и экс-министр экономики Тимофей Милованов в Facebook.
Он отметил, что верит в подлинность диплома, однако комиссия не может нарушить закон и сделать для Данилюка послабление.
«Публичная позиция и политический опыт — это круто. Но также нужно компетентно заполнять документы в соответствии с законом», — подытожил Милованов.
В свою очередь Данилюк назвал это решение предвзятым. «(Оно) вызвано тем, что конкурсная комиссия нацелена назначить политически зависимую личность», — заявил экс-министр финансов в видео в своем Facebook.
Данилюк уточнил, что учился в бизнес-школе по престижной программе американского правительства Edmund Muskie Fellowship с жестким отбором, и Милованов об этом знает.
«Быть министром финансов и секретарем СНБО, работать в самых известных финансовых организациях в мировых финансовых столицах — значит, у меня было достаточно образования, а сейчас — нет?! Такие решения разрушают остатки репутации членов комиссии. И это — разрушение БЭБ с самого его начала», — считает экс-глава Минфина.
Он подтвердил свое мнение, что на должность главы БЭБ власть активно продвигает нынешнего главу Государственной фискальной службы (ГФС) Вадима Мельника.
В конкурсную комиссию по отбору главы нового органа входит девять человек: три представителя от СНБО, столько же — от Кабмина, еще три — от Верховной Рады.
Заявки на участие в конкурсе на главу БЭБ подали 57 кандидатов.
Новый орган должен заработать 25 сентября. На следующий день после этого прекратит свое существование ГФС, которая уже находится в процессе ликвидации.
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