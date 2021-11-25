Кабмин запустил работу Бюро экономической безопасности

Кабинет министров обнародовал на «Урядовом портале» распоряжение № 1493-р «О начале деятельности Бюро экономической безопасности», которое запускает работу нового органа, однако в БЭБ указывают на затягивание с выделений ему помещений.
«Согласиться с предложением БЭБ о начале его деятельности и возможности выполнения указанным Бюро функций и задач по противодействию правонарушениям, посягающим на функционирование экономики государства», — закреплено распоряжением от 24 ноября.
Как указывается в релизе Бюро в четверг, по состоянию на 25 ноября центральный аппарат укомплектован более чем на 30% предельной кадровой численности. Это позволяет запустить аналитическую и правоохранительную функцию Бюро.
«Несмотря на решение об официальном запуске работы Бюро, органу пока не выделены специально оборудованные помещения и здания, что может привести к затягиванию передачи имеющихся уголовных производств в БЭБ от стражей порядка, которые теряют функции расследования экономических правонарушений», — констатировала пресс-служба Бюро.
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