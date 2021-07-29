В Huawei показали новые смартфоны без Android

Китайская компания Huawei после продолжительного перерыва объявила о выходе новой серии смартфонов P50. Телефоны работают на операционной системе HarmonyOS 2.0.

Вопреки прогнозам, в серию вошли только две модели — Huawei P50 и P50 Pro. Оба телефона примерно одинакового размера, старшая версия оснащена изогнутым 6,6-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1225 x 2700 пикселей с поддержкой HDR с частотой обновления 120 Гц. Базовый вариант довольствуется 90 Гц.

Необычно решение Huawei с платформой для смартфонов: обе модели будут доступны с чипом Snapdragon 888. Но для P50 Pro будет доступен вариант с фирменным чипом Kirin 9000. Странности на этом не заканчиваются — хоть платформы и поддерживают 5G, но смартфоны смогут работать только с устаревшим LTE.

Оригинальное решение задней панели скрывает множество фотодатчиков — основной на 50 Мп с оптической стабилизацией един для всей серии. Старшая модель получила 64-мегапиксельную перископную камеру с 3,5-кратным оптическим зумом, сенсор на 13 Мп со сверхширокоугольной линзой и 40-мегапиксельную черно-белую камеру.

Смартфоны получили россыпь современных беспроводных интерфейсов. Вся линейка P50 поддерживает беспроводную зарядку, отличаются трубки объемом батареек — 4360 мАч для Pro и 4100 мАч для базовой версии.

Оба смартфона будут доступны по всему миру, а глобальный запуск продаж назначен на август.