Войти
Зеленский выступил за введение санкций против России до начала вторжения
дружба народов
Зеленский выступил за введение санкций против России до начала вторжения
Глава МИД Венгрии заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС и НАТО
позиция
Глава МИД Венгрии заявил, что Украина не готова к вступлению в ЕС и НАТО

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

их нравы
RSS

Премьер-министр Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за «омикрона»

431
Премьер-министр Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за «омикрона»

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила свадьбу из-за того, что в Новой Зеландии вводятся новые ограничения в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает Reusters со ссылкой на главу кабмина.

«Моя свадьба не состоится», — сказала Арден после того, как рассказала о новых ограничениях в стране.

С 23 января в Новой Зеландии начали действовать масочный режим и ограничения на собрания людей. На свадьбы и любые другие мероприятия в помещениях, а также в бары и рестораны, сможет прийти не более 100 гостей, а в случае, если гости не подтверждают свою вакцинацию, лимит приглашенных сокращается до 25 человек. Такие ограничения были введены после того, как в семье, которая летала на свадьбу с Южного острова на Северный, выявили девять заразившихся «омикроном». Заразилась и стюардесса.

Ардерн собиралась выйти замуж за телеведущего Кларка Гейфорда зимой (в Южном полушарии в это время лето) 2022 года. Точную дату свадьбы они не называли. Ардерн подчеркнула, что ничем не отличается от других новозеландцев, которые испытали на себе и более разрушительные последствия пандемии — например, столкнулись с невозможностью быть рядом из-за болезни. «Такова жизнь», — сказала она про перенос свадьбы.

Читайте также: Великобритания может поддержать отключение РФ от SWIFT

По данным Министерства здравоохранения страны, в Новой Зеландии полностью привиты 93% населения, хотя бы один компонент вакцины получили около 95% новозеландцев. Активных случаев коронавируса на территории Новой Зеландии по состоянию на 23 января зафиксировали 52. В стране действует «красный уровень» защиты от коронавируса.

Новая Зеландия, коронавирус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 23 января 2022
Суббота, 22 января 2022
Пятница, 21 января 2022
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Олигархи, «любі друзі», политические репрессии: у каждого украинского президента свой «порог осторожности»

Получается парадоксальная ситуация, когда Зеленский, Ермак и компания, казалось бы, все больше концентрируют власть и укрепляют самодержавие, а на деле создают себе все больше и больше мощных противников, при том, что «зеленые» уже потеряли большинство в Верховной Раде.
Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Уроки затянувшейся пандемии

Бесконечная пандемия - это не лучшие условия для психического благополучия. Многие люди чаще чувствуют неопределенность и тревогу, одиночество и уныние, бесконечный простой и безысходность. Это понятно, и я от души сочувствую тем, кто испытывает сейчас страдания. Но я также глубоко убежден в том, что нынешняя ситуация - это возможность для всех. Мы можем использовать сложную обстановку чтобы что-то в себе изменить.
Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Доберется ли борьба со «скрутками» НДС до их «крестных отцов» в налоговой?

В выступлениях, комментариях и блогах различных отечественных либеральных реформаторов сегодня развернута целая кампания, главным антигероем которой являются глава комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев и его шаги по блокировке скруток НДС. Однако, исходя из многолетнего опыта, либеральный вой является – как правило – не более, чем оплаченной коррупционерами истерикой с целью сохранения различных схем ухода от налогов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016