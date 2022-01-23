Премьер-министр Новой Зеландии отменила свою свадьбу из-за «омикрона»

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила свадьбу из-за того, что в Новой Зеландии вводятся новые ограничения в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса. Об этом сообщает Reusters со ссылкой на главу кабмина.

«Моя свадьба не состоится», — сказала Арден после того, как рассказала о новых ограничениях в стране.

С 23 января в Новой Зеландии начали действовать масочный режим и ограничения на собрания людей. На свадьбы и любые другие мероприятия в помещениях, а также в бары и рестораны, сможет прийти не более 100 гостей, а в случае, если гости не подтверждают свою вакцинацию, лимит приглашенных сокращается до 25 человек. Такие ограничения были введены после того, как в семье, которая летала на свадьбу с Южного острова на Северный, выявили девять заразившихся «омикроном». Заразилась и стюардесса.

Ардерн собиралась выйти замуж за телеведущего Кларка Гейфорда зимой (в Южном полушарии в это время лето) 2022 года. Точную дату свадьбы они не называли. Ардерн подчеркнула, что ничем не отличается от других новозеландцев, которые испытали на себе и более разрушительные последствия пандемии — например, столкнулись с невозможностью быть рядом из-за болезни. «Такова жизнь», — сказала она про перенос свадьбы.

По данным Министерства здравоохранения страны, в Новой Зеландии полностью привиты 93% населения, хотя бы один компонент вакцины получили около 95% новозеландцев. Активных случаев коронавируса на территории Новой Зеландии по состоянию на 23 января зафиксировали 52. В стране действует «красный уровень» защиты от коронавируса.