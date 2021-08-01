В ДНР сообщили о гибели четырех боевиков в результате обстрелов

Четверо боевиков так называемой Донецкой народной республики (ДНР) погибли в пятницу при обстрелах, сообщило в субботу военное ведомство «республики». Там винят Украину.

«Армия Киева накануне вечером открыла огонь в районе Петровского. Один боец ДНР получил ранения. За ним был отправлен санитарный автомобиль, который также подвергся атаке», — говорится в сообщении.

На Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры по контролю за перемирием, которые были согласованы участниками контактной группы по урегулированию ситуации в Украине. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование летательных аппаратов, ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах.

Несмотря на договоренности о дополнительных мерах, с конца февраля этого года на Донбассе началось обострение ситуации. На линии соприкосновения возобновились интенсивные перестрелки, с обеих сторон есть убитые и раненые.