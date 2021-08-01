Украинские спасатели тушат лесные пожары в Турции

В течение 31 июля авиацией ГСЧС (два самолета Ан-32П) проводились работы по тушению пожаров на территории провинции Анталья Турецкой Республики, во время которых было осуществлено 14 сбросов воды (112 т).
Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
Всего с начала работ осуществлено 16 сбросов воды (128 т). Информация о ходе ликвидации пожаров обновляется.
Как сообщалось, 28 июля вблизи г. Манавгат (провинция Анталья) вспыхнули лесные пожары, которые распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.
Для помощи турецким пожарным 30 июля Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения в составе 14 человек. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии.
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