Украинские спасатели тушат лесные пожары в Турции

В течение 31 июля авиацией ГСЧС (два самолета Ан-32П) проводились работы по тушению пожаров на территории провинции Анталья Турецкой Республики, во время которых было осуществлено 14 сбросов воды (112 т).

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Всего с начала работ осуществлено 16 сбросов воды (128 т). Информация о ходе ликвидации пожаров обновляется.

Как сообщалось, 28 июля вблизи г. Манавгат (провинция Анталья) вспыхнули лесные пожары, которые распространились на территорию провинций Османие, Кайсери, Коджаэли, Адана, Мерсин и Мугла.

Для помощи турецким пожарным 30 июля Украина направила два экипажа пожарных самолетов Ан-32П с группой обеспечения в составе 14 человек. Это опытные специалисты, которые уже имеют опыт работы в горных районах и привлекались ранее к ликвидации масштабных пожаров в Черногории, в Израиле и Грузии.