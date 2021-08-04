Мужчине, угрожавшему взорвать Кабмин, грозит 15 лет

В отношении мужчины, которого с гранатой вывели из здания Кабмина, откроют уголовное производство по четырем статьям, среди которых — захват заложников, что предусматривает ответственность в виде лишения свободы до 15 лет.
Об этом глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко заявил на брифинге.
«Мы занимаемся уже расследованием этого дела. Однозначно совершено преступление. Уголовное производство будет открыто по четырем статьям. Одна из них — самая тяжелая 147-я. Это захват заложников, до 15 лет. Поэтому очень серьезное дело. Более того, никто не должен в этой стране нарушать закон, тем более брать заложников или угрожать оружием или боеприпасами», — сказал Клименко.
По его словам, у мужчины в руках была боевая граната, которая могла нанести вред людям и государственному зданию. «Дальше будет говорить уже следствие», — добавил Клименко.
Напомним, в среду, 4 августа, неизвестный мужчина около 10 утра зашел в здание Кабинета Министров с гранатой, угрожая его взорвать. Полиция начала специальную операцию. С нападающим проводили переговоры и вывели его из здания.
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