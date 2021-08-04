На границе с Молдовой изъяли коллекцию из более полутысячи античных монет

В пункте пропуска «Мамалыга», что на украинско-молдавской границе, была обнаружена коллекция старинных монет. Они могут принадлежать к временам Римской империи.

Об этом сообщает пресс-центр ГПСУ.

По информации пограничников, монеты нашли в микроавтобусе Mercedes Sprinter, за рулем которого ехал 56-летний гражданин Молдовы.

"Во время совместного осмотра пограничники и работники таможни, рядом с водительским сиденьем нашли скрытый бумажный пакет. Открыв конверт, правоохранители обнаружили коллекционный блокнот с 513 монетами, которые по внешним признакам похожи на серебряные денарии времен Римской империи",- говорится в сообщении.

По словам водителя, посылку он получил в Молдове и должен был перевезти в Украину.

Известно, что коллекцию изъяли и передали компетентным органам для проведения экспертизы и установления культурной и исторической ценности.

Судя по фото, речь идет о коллекции денариев императоров 2-3 веков нашей эры. Они не являются редкими и их коллекционная стоимость составляет примерно 500 гривен за штуку.