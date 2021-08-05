В Ровно подожгли автомобиль депутата облсовета

В Ровно неизвестные в ночь на четверг подожгли автомобиль депутата областного совета, полиция начала досудебное расследование.
«Сообщение, что на улице Андрея Мельника горит автомобиль, в полицию сегодня, пятого августа, около 2:50 поступило от работников ГСЧС. На месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что транспортное средство Audi Q5 было припарковано во дворе многоэтажки на стоянке. Принадлежит автомобиль 39-летней жительнице Ровно, а пользуется им родной брат — 50-летний житель областного центра, депутат областного совета», — сообщает полиция Ровенской области в Facebook.
Огонь повредил лакокрасочное покрытие, лобовое стекло, зеркала и моторный отсек автомобиля.
По факту умышленного повреждения имущества путем поджога следователи Ровенского районного управления полиции начали досудебное расследование по ч.2 ст.194 УК Украины.
Полицейские проверяют различные версии совершения преступления, в том числе связанную с депутатской деятельностью потерпевшего.
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