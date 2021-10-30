Владелице турфирмы грозит 5 лет тюрьмы за подделку ковид-тестов

В Ровно полицейские разоблачили турагентство на продаже поддельных ПЦР-справок об отсутствии коронавируса, владелице бизнеса готовят подозрение.
Об этом сообщает пресс-служба НПУ в Ровенской области.
Правоохранители сообщают, что преступную деятельность 33-летней ровенчанки разоблачили киберполицейские совместно со следователями полиции и прокуратурой.
Фиктивные справки женщина создавала для клиентов, которым готовила документы для туристических поездок и выдавала их от имени одной из ровенских лабораторий, которая якобы проводила обследование.
Стоимость справки о прохождении гражданами ПЦР-тестирования на отсутствие заболевания входила в общую сумму тура.
Во время санкционированного обыска в помещении агентства полицейские обнаружили и изъяли семь фиктивных справок о негативном тесте — в них была указана дата на несколько дней вперед.
Кроме того, в ноутбуке правоохранители обнаружили еще около 10 таких справок, подготовленных для клиентов.
Следователи изъяли всю документацию и две единицы компьютерной техники. По результатам назначенных экспертиз будет решаться вопрос об уведомлении 33-летней ровенчанке о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 358 УК Украины.
«В соответствии с санкцией статьи злоумышленнице может грозить наказание в виде ограничения свободы на срок до 5 лет или лишение свободы на тот же срок», — напомнили в полиции.
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