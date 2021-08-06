Россияне не хотели бы эмигрировать в США, Африку и в Украину

В случае вынужденной эмиграции россияне в последнюю очередь уедут в США (18%), африканские страны (7%) и в Украину (6%), следует из результатов опроса, опубликованных на сайте ВЦИОМ.

«Даже в случае вынужденной эмиграции россияне не поехали бы в США (18%), в африканские страны (7%) и в Украину (6%). Также россияне не готовы эмигрировать в Китай (3%), Германию (2%), Израиль (2%) и Беларусь (2%)», — говорится в исследовании.

Отвечая на вопрос о том, в какую страну россияне отправились бы, если бы им пришлось эмигрировать, самой популярной стала Германия (9%), Беларусь назвали 5% респондентов, США и Канаду — по 3%, Швейцарию — 2%. Ответ «Нет такой страны» дали 5% опрошенных.