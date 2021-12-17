Украину в этом году покинуло рекордное за 11 лет количество человек

Количество выехавших из Украины и не вернувшихся граждан в уходящем году составило более 600 тыс. человек. Об этом сообщает в пятницу сервис мониторинга «Опендатабот», предоставляющий доступ к государственным данным из основных публичных реестров для граждан и бизнеса.
«За 10 месяцев 2021 года страну покинули и все еще не въехали свыше 600 тыс. украинцев. Это самый большой показатель за последние 11 лет», — говорится в сообщении.
По данным ресурса, в первой половине 2010-х годов Украину ежегодно покидали около полумиллиона человек, но после 2014 года это число заметно снизилось. «Единственный год с положительным сальдо — коронавирусный 2020-й, когда вернувшихся домой украинцев было на 80 тыс. больше, чем выехавших. В целом с 2011 по 2020 годы в страну не вернулись 2,6 млн граждан Украины», — отмечает ресурс.
Согласно прогнозу «Опендатабота», если в декабре 2021 года не случится массового возвращения украинцев домой, то совокупное отрицательное сальдо за 11 лет составит более 3,3 млн человек.
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