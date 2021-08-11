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Цена на газ в Европе преодолела отметку в $560 за тысячу кубометров

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Цена на газ в Европе преодолела отметку в $560 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов в среду преодолела отметку в $560 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные ICE.

Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 18:38 по Киеву достигла значения в $560,27 за тыс. куб. м или €46,605 за МВт*ч.

Всего за день цена газа в Европе показала рост почти на 4,37% к цене закрытия предыдущего дня.

Цены на газ в Европе растут на фоне аварии на заводе российского «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе, произошедшей 5 августа. Тогда на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем возник пожар, 6 августа он был потушен. Пострадавших не было.

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11 августа прокачка газа по газопроводу «Ямал — Европа» опустилась ниже 0,85 млн куб. м в час, что почти вдвое ниже, чем накануне.

газ
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Комментарии (1)
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Гость
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Vladimir Bezpalko
Vladimir Bezpalko 18 минут назад

UA . ТРИСТА РОКІВ ЄВРЕЇ І РОСІЯНИ ВБИВАЛИ ТВОЇХ НАРОДЕ КИЇВСЬКОЇ РУСІ ЖЕРТВ ГЕНОЦИДУ РОБИЛИ ТЕБЕ ЗРАДНИКОМ РАБОМ ХОЛУЄМ ЩОБ БЕЗКАРНО ВБИТИ ОСТАННЬОГО ТВОГО РУСИЧА І НАВІКИ ЗАВОЛОДІТИ ТВОЄЮ ЗЕМЛЕЮ І ВЛАДОЮ.........БОГ РУСЬ ЛЮДСТВО ДІТИ ВНУКИ.........

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Среда, 11 августа 2021
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