Цена на газ в Европе преодолела отметку в $560 за тысячу кубометров

Цена на газ в Европе в ходе торгов в среду преодолела отметку в $560 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные ICE.
Так, стоимость сентябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах по состоянию на 18:38 по Киеву достигла значения в $560,27 за тыс. куб. м или €46,605 за МВт*ч.
Всего за день цена газа в Европе показала рост почти на 4,37% к цене закрытия предыдущего дня.
Цены на газ в Европе растут на фоне аварии на заводе российского «Газпрома» в Ямало-Ненецком автономном округе, произошедшей 5 августа. Тогда на заводе по подготовке конденсата к транспорту под Новым Уренгоем возник пожар, 6 августа он был потушен. Пострадавших не было.
11 августа прокачка газа по газопроводу «Ямал — Европа» опустилась ниже 0,85 млн куб. м в час, что почти вдвое ниже, чем накануне.
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