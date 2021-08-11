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Samsung представил новые сгибающиеся смартфоны, часы и наушники

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Samsung представил новые сгибающиеся смартфоны, часы и наушники

В среду, 11 августа, южнокорейский производитель Samsung провел презентацию новинок. Компания показала две новые модели смартфонов с гибким экраном — Galaxy Z Fold3 и Galaxy Z Flip3.

Первая модель получила внутренний экран размером 7,6 дюйма и внешний — 6,2 дюйма. У аппарата три расположенные сзади основные камеры разрешением 12 Мп каждая, а также подэкранная камера на основном экране разрешением 4 Мп и фронтальная на 10 Мп. Модель оснащена аккумулятором 4400 мА·ч и процессором Snapdragon 888.

Основной экран раскладушки Galaxy Z Flip3 имеет размер 6,7 дюйма, а внешний — 1,9 дюйма. У модели две основные камеры разрешением 12 Мп и одна фронтальная на 10 Мп. Гаджет оснащен аккумулятором 3300 мА·ч и процессором Snapdragon 888.

Оба смартфона поддерживают работу в сетях пятого поколения (5G), оснащены стеклом Gorilla Glass Victus, которое имеет повышенный уровень устойчивости. Согласно заявлениям производителя, стекло выдержит или получит небольшое количество царапин при падении устройства с высоты 2 м, тогда как для предыдущих моделей максимальная высота падения составляла 1,6 м. Кроме того, обе новинки соответствуют степени защиты IPX8, которая предполагает, что аппарат не сломается при погружении в воду на глубину более 1 м (хотя использовать его под водой все же не рекомендуется). В Samsung подчеркнули, что подобным уровнем защиты впервые оснащен складной смартфон.

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Также Samsung представил две модели «умных» часов — Galaxy Watch4 и Galaxy Watch4 Classic. Первая представлена в алюминиевом корпусе размером 40 и 44 мм, вторая — в корпусе из нержавеющей стали размером 42 и 46 мм.

Модели созданы на новой платформе Wear OS, которая позволяет подключиться к обширной экосистеме прямо с запястья и использовать следующие приложения и сервисы — «Карты», Google Pay, Samsung Pay и SmartThing.

Samsung указывает, что в часах этой серии скорость графического процессора была увеличена в 10 раз по сравнению с предыдущим поколением, это обеспечит более плавный переход между приложениями.

Новинка Galaxy Watch4 также оснащена новым сенсором, который позволит пользователю измерять пульс и насыщение крови кислородом, контролировать уровень артериального давления, выявлять мерцательную аритмию, определять состав тела. Пользователь также сможет подключить устройство к совместимому Samsung Smart TV, чтобы следить за количеством калорий и показателями сердечного ритма на большом экране.

Наконец, Samsung показал наушники Galaxy Buds2 в новых цветах: помимо черного и белого они будут доступны в оливковом и фиолетовом цвете.

Samsung
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Среда, 11 августа 2021
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