Литва приняла решение ограничивать права непривитых от коронавируса

Не привившиеся от коронавируса жители Литвы через месяц будут значительно ограничены в повседневной жизни. В среду правительство Литвы приняло решение об ограничении ряда их прав.

Как сообщила пресс-служба Кабмина, такие лица с 13 сентября не смогут посещать магазины определенной категории, массовые мероприятия, обращаться за контактными услугами. Первоначально предлагалось запретить им пользоваться общественным транспортом и посещать медицинские учреждения для получения плановой помощи. Однако эти меры не были приняты.

Правительство указало, что хозяйственные субъекты могут ввести такие ограничения по мере готовности и раньше 13 сентября. Свое решение местный Кабмин мотивирует тем, что так будет стимулироваться прививочная кампания.

Меры правительства вызвали протесты в обществе. Во вторник протестная акция с участием около 5 тыс. человек прошла у здания Сейма (парламента). К вечеру несколько сотен протестующих заблокировали выходы из здания, не давая депутатам его покинуть. Имели место столкновения с полицией. Были задержаны 26 человек. Пострадали около 10 полицейских. Полиция объявила о начале следствия по факту организации беспорядков.