Бизнес сможет получить 13 самых популярных лицензий через «Дию»

На заседании правительства приняли решение запустить экспериментальный проект «Е-разрешение» для получения одной из 13 самых популярных лицензий бизнеса через через «Дию».
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.
Для участия в экспериментальном проекте отобрали 13 наиболее популярных лицензий: на розничную и оптовую торговлю алкоголем, табачными изделиями, жидкостями для е-сигарет; оптовую торговлю топливом и хранение горючего.
Также онлайн можно получить лицензии на осуществление туроператорской деятельности, деятельности по ветеринарной практике, обращение наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров, деятельности в сфере дошкольного образования и посредничество в трудоустройстве за рубежом.
Перечень разрешений планируют расширить, добавили в Минэкономики. Там отметили, что такие лицензии ежегодно получают более 200 тысяч предпринимателей. Наряду с онлайн-формой бизнес может подать заявление в письменном виде.
Реализация проекта предусматривает цифровизацию полного цикла процедур в сфере лицензирования и автоматическую выдачу лицензии там, где не предусмотрено дополнительных проверок документов при подаче заявления.
Эксперимент продлится с 1 ноября 2021 года по 31 октября 2023 года. После его завершения планируется внесение в Верховную Раду проекта закона об упрощении условий предоставления лицензий.
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