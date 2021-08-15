Афганский маршал бежал в Узбекистан

Бывший вице-президент Афганистана, маршал Абдул Рашид Дустум после захвата «Талибаном» Мазари-Шарифа, столицы провинции Балх, покинул город и направился в сторону Узбекистана, сообщает Reuters.

Атто Мухаммади Нур, экс-губернатор провинции Балх и еще один участник антиталибского сопротивления, уехал из города вместе с Дустумом. Он заявил, что сейчас они находятся в безопасности.

В Facebook Нур написал, что талибы захватили регион в результате заговора: «Все правительственные объекты и силы были переданы талибам. Размах этого заговора был велик и глубок, они хотели заманить в ловушку маршала Абдула Рашида и меня, но это не удалось».

По данным узбекского издания Bugun, маршал бежал в Термез — самый южный город Узбекистана, расположенный недалеко от афганской границы.

Дустум — этнический узбек. В начале 1980-х он учился в СССР, позднее в годы Афганской войны был командиром 53-й дивизии правительственных войск, состоящей преимущественно из узбеков. После вывода советских войск он поддержал правительство на условии федерализации Афганистана. В 1990-е он с ополченцами фактически сформировал автономию на севере страны с центром в городе Мазари-Шариф. После победы «Талибана» в гражданской войне Дустум в 1997 году на время покинул страну. После президентских выборов 2014 года получил пост вице-президента Афганистана, однако в мае 2017 года был вынужден вновь уехать, отправившись в Турцию. О том, что он вновь начал борьбу с талибами, 13 июля сообщила Financial Times.

Талибы захватили Мазари-Шариф и таким образом установили контроль над всей северной частью страны вечером 14 августа.