Израиль отозвал поверенного из Польши из-за закона о реституции

Министр иностранных дел Израиля Яир Лапид отозвал поверенного в делах еврейского государства в Польше «для бессрочных консультаций». Поводом стали поправки в польское законодательство, касающиеся в том числе реституции имущества пострадавшим от Холокоста и членам их семей, сообщается на официальной странице государства в социальной сети Facebook.

«Сегодня Польша утвердила — уже не в первый раз — антисемитский и аморальный закон. Сегодня вечером я поручил нашему поверенному в делах в Варшаве немедленно вернуться в Израиль для бессрочных консультаций», — заявил Лапид, его слова приводятся в соцсети.

По его словам, новый посол Израиля в Польше, который должен был отбыть в Варшаву, останется на родине, а польскому послу будет рекомендовано «продолжить отпуск в своей стране» и использовать это время, чтобы «объяснить полякам, что значит Холокост для граждан Израиля».

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет выразил сожаление в связи с «постыдным решением» польской стороны.

«Израиль негативно воспринимает принятие закона, который препятствует получению евреями компенсации за собственность, украденную у них во время Холокоста, и сожалеет, что Польша решила продолжить причинение вреда тем, кто лишился всего», — заявил Беннет.

В Варшаве в свою очередь заявили, что намерены предпринять симметричные шаги в ответ на действия МИД Израиля. В польском МИДе раскритиковали решение Иерусалима об отзыве дипломата, назвав его необоснованным. Оно принято в ущерб отношениям между странами, считают там.

Президент Польши Анджей Дуда 14 августа подписал закон, ограничивающий реституцию конфискованной собственности. Поправка вносится в Административно-процессуальный кодекс Польши.

В соответствии с изменениями ограничивается право потомков жертв Холокоста на возврат имущества, конфискованного у евреев во время Второй мировой войны и после нее: теперь они могут обжаловать изъятие собственности лишь в течение 30 лет с момента принятия такого решения. Дуда отметил, что каждая вторая жертва Холокоста была из Польши. Однако, как показывает практика, те, кто претендует на реституцию, часто бывают подставными лицами, указал польский лидер.

Против закона о реституциях ранее выступили США. Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявлял о необходимости для Польши «всеобъемлющего закона», который позволил бы урегулировать претензий в отношении конфискованного имущества и обеспечить «некоторую степень справедливости» для тех, кто пострадал от незаконной конфискации.