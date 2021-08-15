В жилом доме в Днепре взорвался газ, есть жертвы

Два человека погибли в результате взрыва в жилом помещении на первом этаже двухэтажного дома на ул.Шмидта в Центральном районе г.Днепр в воскресенье, сообщается на сайте Национальной полиции в Днепропетровской области.
Информация о взрыве поступила правоохранителям в 8:49. «В результате происшествия погибли мужчина и женщина, которые в момент взрыва находились в квартире. По предварительной информации, в домовладении произошел взрыв газовоздушной смеси», — говорится в сообщении.
Открыты уголовные производства по п.1 ч.2 ст.115 (с пометкой — несчастный случай) и ч.2 ст.367 (cлужебная халатность) Уголовного кодекса Украины, правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия.
По данным Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, погибли мужчина и женщина 1980 и 1961 г.р. соответственно.
В ведомстве сообщают о возникшем пожаре в доме площадью 10 кв.м.: загорелась мебель и домашние вещи. Пожар был локализован в 9:01 и ликвидирован в 9:31.
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