В РФ в гостинице произошел взрыв, есть погибшие

В частной гостинице в российском Геленджике произошел взрыв, сообщил источник ТАСС. «По предварительным данным, в частной четырехэтажной гостинице произошел взрыв бытового газа, погиб один человек, еще один пострадал», — сказал он.

О том, что взорваться мог бытовой газ, также рассказал источник «Интерфакса». По данным агентства, один человек погиб, четверо пострадали, еще один находится под завалами. Источник «РИА Новости» сообщил о трех пострадавших.

В прокуратуре Краснодарского края подтвердили СМИ, что речь идет о взрыве газа. «Произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, один погибший, трое пострадавших», — сообщили в пресс-службе ведомства. Позже источник ТАСС сообщил, что число погибших выросло до двух.