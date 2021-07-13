В РФ в гостинице произошел взрыв, есть погибшие

В частной гостинице в российском Геленджике произошел взрыв, сообщил источник ТАСС. «По предварительным данным, в частной четырехэтажной гостинице произошел взрыв бытового газа, погиб один человек, еще один пострадал», — сказал он.
О том, что взорваться мог бытовой газ, также рассказал источник «Интерфакса». По данным агентства, один человек погиб, четверо пострадали, еще один находится под завалами. Источник «РИА Новости» сообщил о трех пострадавших.
В прокуратуре Краснодарского края подтвердили СМИ, что речь идет о взрыве газа. «Произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, один погибший, трое пострадавших», — сообщили в пресс-службе ведомства. Позже источник ТАСС сообщил, что число погибших выросло до двух.
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