Войти
Байден не верит в то, что «Талибан» изменился
позиция
Байден не верит в то, что «Талибан» изменился
Зеленский собирается к 2035 году построить новый военно-морской флот
официально
Зеленский собирается к 2035 году построить новый военно-морской флот

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

парламент
RSS

В Раде ожидают, что Кабмин подаст проект госбюджета-2022 вовремя

139
В Раде ожидают, что Кабмин подаст проект госбюджета-2022 вовремя

Кабинет министров Украины передаст проект государственного бюджета на 2022 год в установленные законом сроки, уверен председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков.

«Верховная Рада всегда придерживается тех сроков, которые должны быть... Мы ожидаем до 15 сентября проект бюджета от Кабинета министров Украины. По предварительной информации, они сделают все своевременно, (соблюдая — Ред.) требования закона», — сказал Разумков журналистам в понедельник в Донецкой области, передает Интерфакс-Украина.

По словам спикера парламента, как только проект бюджета поступит в Верховную Раду, над ним начнут работать профильные комитеты.

«К этому готовы уже все комитеты... по каждому направлению будет действовать профильный комитет... Самая большая нагрузка ляжет на плечи бюджетного комитета, он уже готовится к этому процессу», — отметил Разумков.

Читайте также: Украина продолжит требовать вернуть икону, подаренную Лаврову в Сараево

Председатель Верховной Рады также сообщил, что в министерства вовремя были поданы бюджетные запросы областей.

«Я надеюсь, что мы увидим сбалансированный бюджет с учетом всех тех вызовов, которые будут в следующем году — это и война, в первую очередь, и поддержка украинской армии, и государственный оборонный заказ... Это и инфраструктурные проекты, и Covid-19, к сожалению, он также никуда не девается... Мы, как армия, должны быть готовы к любым вызовам и быстро реагировать на них», — подытожил Разумков.

Верховная Рада, Кабмин, бюджет-2022
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 30 августа 2021
Воскресенье, 29 августа 2021
Суббота, 28 августа 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Павел Кутуев
Павел Кутуев
доктор социологических наук, профессор

Никакой конкретики Меркель в Киев не привезла

Зеленский на совместной пресс-конференции говорил, что они с Меркель обсуждали прекращение огня на Донбассе, обмен удерживаемыми лицами и открытия КППВ на линии фронта на Донбассе. Меркель ни по одному из пунктов никакой конкретики не сказала.
Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Как «Слуги народа» получили Кривой Рог … и опять потеряли

На малой родине президента Владимира Зеленского – в Кривом Роге – громкий скандал из-за смены градоначальника. Казалось бы, после трагической гибели мэра Константина Павлова, «зеленые» получили Кривой Рог «на блюдечке с голубой каемочкой». Но, как показала практика, в итоге партия власти «Слуга народа» не смогла удержать город и нескольких дней.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
экономист

Что происходит, когда государство не занимается вопросом развития экономики и созданием рабочих мест

С учётом эмиграции, если тенденция сохранится, население в 2050 году будет - 15-20 млн. Пенсионеры никуда не уедут, а будут уезжать работоспособные. И реальное соотношение будет абсолютно другим. На 11,7 млн пенсионеров будет не 10 млн плательщиков взносов, а всего 5-6 млн.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016