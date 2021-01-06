Украина продолжит требовать вернуть икону, подаренную Лаврову в Сараево

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что сербский член президиума Боснии и Герцеговины (БиГ) Милорад Додик врет и добавил, что Украина и дальше будет требовать вернуть икону, подаренную министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову.

Ранее Додик заявил, что власти Украины не требовали от руководства БиГ передать им подаренную Лаврову икону.

«Украинская икона обожгла руки... российским дипломатам, которые от нее открестились. Но господин Додик продолжает врать... Украина и дальше требует возвращения иконы», — написал Кулеба в Twitter.

Лавров в ходе визита в БиГ 14 декабря посетил Восточное Сараево, где Додик преподнес ему в дар православную икону, возраст которой, как сообщалось, 300 лет, она якобы была «найдена в Луганске». Посольство Украины в Сараево после этого направило ноту в МИД страны с требованием объяснить ее происхождение. МИД РФ затем передал икону в посольство Боснии и Герцеговины в Москве. Украинский посол в Хорватии, а также в Боснии и Герцеговине Василий Кирилич заявил, что икона должна быть возвращена в Украину.