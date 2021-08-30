СНБО поручил перезаключить договора эксплуатации и аренды газораспределительных сетей

Кабинет министров совместно с Фондом госимущества (ФГИ) Украины должны активизировать работу по перезаключению договоров эксплуатации/аренды государственных газораспределительных систем.

Согласно поручению Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 30 июля 2021 года, которое введено в действие указом президента № 452 от 28 августа, опубликованным на сайте главы государства, до 31 января 2022 года также должна быть проведена инвентаризация объектов газоснабжения всех форм собственности, которые используются для распределения природного газа.

Кроме того, должна быть проведена проверка наличия правоустанавливающих документов на государственное имущество, используемое для распределения природного газа, независимая оценка газораспределительных систем согласно результатам проведенной инвентаризации, а также инвентаризация земельных участков, на которых расположены объекты газотранспортной системы, и урегулированы вопросы их постоянного пользования/аренды без изменения целевого назначения;

Как сообщалось, Государственное бюро расследований (ГБР) в начале июня провело масштабные обыски в облгазах и Министерстве энергетики из-за неуплаты 1,5 млрд грн за аренду государственных сетей. В ведомстве отметили, что в 2017 году чиновники министерства заключили с 37 частными операторами договоры, в которых предусмотрено безвозмездное пользование государственным имуществом.

Ведомство отметило, что согласно постановлению КМУ № 95 от 21 февраля 2017 года, которым был утвержден типовой договор эксплуатации газораспределительных систем, в госбюджет должно перечисляться 10% от остаточной стоимости имущества, тогда как фактически облгазы пользовались ими бесплатно.

По расчетам ГБР, за три года в результате указанных действий государству были причинены убытки на сумму 1,488 млрд грн.