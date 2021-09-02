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ЕБРР даст кредит на реконструкцию киевских ТЭЦ и котельных

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ЕБРР даст кредит на реконструкцию киевских ТЭЦ и котельных

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) предоставит КП «Киевтеплоэнерго» кредит в размере EUR140 млн на модернизацию системы теплоснабжения Киева, в частности реконструкцию ТЭЦ и отдельных котельных, а также внедрение новой диспетчерско-мониторинговой системы.

Как сообщается в пресс-релизе ЕБРР в четверг, город Киев и «Киевтеплоэнерго» со своей стороны выделят в дополнение к банковскому кредиту на модернизацию тепловой сети еще EUR26 млн собственных средств.

«Реализация проекта обеспечит повышение энерго- и ресурсоэффективности, а также качества и надежности поставки тепла и горячей воды бытовым и небытовым потребителям. Соответствующие инвестиции также обеспечат сокращение выбросов на более чем 193 тыс. тонн CO2-эквивалента в год и потребления воды — на 25 тыс. куб. м в год», — говорится в документе.

Как отметили в ЕБРР, закупленное в рамках кредита оборудование будет полностью соответствовать требованиям Директивы ЕС о промышленных выбросах.

По информации банка, проект реализуется в рамках плана действий «Зеленый город» (ПДЗГ) для Киева. ПДЗГ является частью обязательств по улучшению городской среды в рамках инициативы ЕБРР «Зеленые города», к которой Киев присоединился в 2019 году. Правительство Швеции выделило на разработку ПДЗГ и технико-экономического обоснования модернизации системы централизованного теплоснабжения «Киевтеплоэнерго» грант EUR700 тыс.

Как дополнили в ЕБРР, Агентство США по международному развитию (USAID) в свою очередь профинансировало три финансовых аудита «Киевтеплоэнерго» по международным стандартам финансовой отчетности и разработку проектной документации. USAID также предоставило предприятию помощь во внедрении международных стандартов учета, автоматизации финансовой отчетности и создании антикоррупционной программы.

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«USAID продолжит работать с „Киевтеплоэнерго“ над планом декарбонизации на период до 2060, развитием функций внутреннего аудита и комплаенса, оптимизацией операционной деятельности и совершенствованием внутреннего кодекса поведения с учетом требований социальной инклюзии и гендерного равенства», — подытожили в ЕБРР.

КП «Киевтеплоэнерго» полностью принадлежит Киеву, является оператором системы централизованного теплоснабжения города, состоящей из двух крупных газовых ТЭЦ, 15 крупных, 168 малых и средних котельных, 2800 км тепловых сетей, более 9400 тепловых пунктов и мусоросжигательного завода «Энергия».

ЕБРР, Киевтеплоэнерго
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