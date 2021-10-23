В Киеве начали подключать к теплу жилые дома

В Киеве начали подключение зданий к теплу. Город принял решение о старте отопительного сезона с 23 октября, учитывая прогноз на следующую неделю. Согласно данным синоптиков, среднесуточная температура будет держаться на уровне ниже 8 градусов. Сегодня до конца суток планируют подключить около 9% жилого фонда в зоне обслуживания Киевтеплоэнерго.
Об этом сообщили в пресс-службе предприятия.
Учреждения социальной сферы имели возможность подключаться к отоплению по индивидуальным заявкам их руководства с 1 октября (согласно распоряжению КГГА № 2092). По состоянию на утро 23 октября тепло уже получают 84% (383) школ, 95,9% (513) детских садов, а также 50,5% (165) лечебных учреждений.
Дома получают тепло на основании коллективных договоров и подключаются к отоплению по заявкам управляющих.
На предприятии напомнили, что несмотря на увеличение затрат из-за роста стоимости газа, тарифы на тепло КП «Киевтеплоэнерго» для категории «население» повышаться не будут.
В столице функционирует одна из крупнейших централизованных систем теплоснабжения в Европе: три мощных теплоэлектроцентрали, почти 200 котельных и более 2700 километров тепловых сетей. В соответствии с технологическими нормами развертывание такой системы занимает около 7 дней. Включение отопления всем потребителям по более сжатые сроки невозможно. Резкое увеличение тепловой нагрузки — температуры теплоносителя и давления может привести к аварийным повреждениям.
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