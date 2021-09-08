СМИ узнали схему расшифровки сообщений из личных чатов во WhatsApp

Мессенджер WhatsApp, принадлежащий компании Facebook Марка Цукерберга, регулярно расшифровывает сообщения пользователей для проверки после жалоб на них, выяснили журналисты ProPublica.
Для этого подрядчик Facebook, Accenture, нанимает людей в возрасте от 20 до 30 лет, в их трудовых договорах указывается должность «модератор контента», плата за работу составляет от $16,5 в час. Сотрудники подписывают соглашение о неразглашении информации и должны говорить всем, кто интересуется их местом работы, что они трудятся в Accenture, рассказали опрошенные ProPublica бывшие и нынешние анонимные работники. На сайтах по поиску работы вакансия обозначена как «обозреватель контента».
По оценке журналистов, в Accenture трудоустроены более 1 тыс. модераторов чатов в WhatsApp. Каждый обрабатывает до 600 сообщений в день, тратя на каждое меньше минуты.
Модераторы получают доступ к личным чатам пользователей, после того как на их содержание пожаловались. Уже расшифрованное сообщение, которое посчитали «оскорбительным», и предшествующие ему отдают для проверки сначала искусственному интеллекту, а затем они поступают уже сотрудникам.
Офисы модераторов находятся в американском Остине, а также за рубежом — в Дублине и Сингапуре, сообщает ProPublica. Представитель WhatsApp по связям с общественностью Карл Вуг признал наличие офиса в штате Техас. По его словам, там занимаются предотвращением злоупотреблений. При этом, указал он, в компании предпочитают не употреблять слово «модераторы» в отношении работников с контентом.
Ранее стало известно, что WhatsАpp с 1 ноября перестанет работать на старых версиях Android и iOS. Пользователям нужно обновить свои телефоны до iOS 9 и Android 4.1 и более новых версий операционных систем.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016