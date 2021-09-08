В Twitter можно будет отписать читателей от себя

Twitter тестирует функцию, которая позволит убирать пользователей из списка читателей, сообщается в официальном аккаунте социальной сети. Twitter не будет уведомлять пользователей о том, что владелец аккаунта отписал их от себя, и они смогут при желании подписаться обратно.
Ранее Twitter позволяла только блокировать подписчиков. Пользователи могли прибегнуть к «мягкой блокировке»: если заблокировать подписчика и затем разблокировать его, то тот пропадет из списка читателей. Возможность отписать других людей первоначально будет доступна только в браузерной версии Twitter, в меню рядом с именем подписчика.
Социальная сеть разрабатывает ряд функций, призванных дать пользователям больший контроль над приватностью. Как ранее сообщал Bloomberg, Twitter работает над возможностью автоматически архивировать старые твиты, скрывать список лайков и отписываться от чужих бесед.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016