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СБУ разоблачила схему подделки ПЦР-тестов с внесением данных в «Дию»

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СБУ разоблачила схему подделки ПЦР-тестов с внесением данных в «Дию»

В Харьковской области работники одной из частных лабораторий вместе с представителями турагентства организовали схему подделки результатов ПЦР-тестов на COVID-19 с внесением фальсифицированных данных в приложение «Дий вдома». Нелегальный «бизнес» приносил злоумышленникам до 1 млн гривен ежемесячно.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным правоохранителей, туроператор предлагал приобрести поддельный COVID-тест гражданам, которые планировали выехать за границу или уже вернулись, чтобы не соблюдать требования установленного срока самоизоляции.

Ежемесячно злоумышленники выдавали около тысячи справок, а стоимость одной составляла 800 гривен.

«Справки выдавали без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования. Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования», — говорится в сообщении.

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Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов и по 10 адресам частных лабораторий, в ходе которых изъяли:

  • сфальсифицированные справки о результатах ПЦР-тестов;
  • поддельные печати;
  • официальную документацию;
  • компьютерную технику.

Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.

СБУ, ПЦР-тест
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