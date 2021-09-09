СБУ разоблачила схему подделки ПЦР-тестов с внесением данных в «Дию»

В Харьковской области работники одной из частных лабораторий вместе с представителями турагентства организовали схему подделки результатов ПЦР-тестов на COVID-19 с внесением фальсифицированных данных в приложение «Дий вдома». Нелегальный «бизнес» приносил злоумышленникам до 1 млн гривен ежемесячно.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По данным правоохранителей, туроператор предлагал приобрести поддельный COVID-тест гражданам, которые планировали выехать за границу или уже вернулись, чтобы не соблюдать требования установленного срока самоизоляции.
Ежемесячно злоумышленники выдавали около тысячи справок, а стоимость одной составляла 800 гривен.
«Справки выдавали без проведения обследования пациента и отбора материалов для исследования. Инфицированный человек имел возможность свободно получить отрицательные результаты тестирования», — говорится в сообщении.
Правоохранители провели обыски по местам проживания фигурантов и по 10 адресам частных лабораторий, в ходе которых изъяли:
Уголовное производство открыто по ч. 2 ст. 325 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственные действия.
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