В Украине резкий рост числа новых случаев заболевания Сovid-19

В Украине по состоянию на утро четверга зафиксировано 3 663 новых случая заболевания COVID-19, выздоровели 1 546 человек, 61 умерло, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Украины.
«В сутки 8 сентября 2021 в Украине зафиксировано 3 663 новые подтвержденные случаи коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей — 342, медработников — 63). Также за минувшие сутки: госпитализированы — 981 человек; летальных случаев — 61; выздоровели — 1 546 человек», — сообщил Минздрав Украины на канале в Telegram.
Днем ранее, 8 сентября зафиксировано 2 772 новых случая заболевания СOVID-19, 7 сентября 2021 сообщалось о 2 197 новых инфицированных, 6 сентября зафиксировано 773 новых случаев заболевания СOVID-19.
Всего за период пандемии в Украине заболели 2 306 939 человек, выздоровели 2 217 563 человек, летальных случаев — 54 175.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г. Киев (379), Львовской (318), Харьковской (302), Одесской (222) и Днепропетровской (209) областях.
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