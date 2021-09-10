ЕС продлил санкции за подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины

Совет ЕС утвердил решение продолжить еще на полгода санкции в виде запрета на въезд и замораживания активов для физических и юридических лиц, введенные в марте 2014 года за дестабилизацию и подрыв территориальной целостности и суверенитета Украины.

Соответствующее решение принято в Брюсселе, сообщили в пятницу в Совете ЕС.

«Сегодня Совет принял решение продлить санкции против лиц, ответственных за подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, еще на шесть месяцев, до 15 марта 2022 года. Существующие ограничительные меры предусматривают ограничения на поездки, замораживание активов и запрет на предоставление средств или других экономических ресурсов перечисленным лицам и организациям. Санкции будут по-прежнему применяться к 177 физическим и 48 юридическим лицам», — сказано в сообщении.

Как сообщалось, 8 сентября постоянные представители стран Европейского Союза приняли решение продлить еще на полгода санкции для физических и юридических лиц за дестабилизацию и подрыв суверенитета и территориальной целостности Украины.

Впервые санкции в виде запрета на въезд в страны ЕС и замораживания активов были применены в марте 2014 года и с тех пор продлеваются каждые полгода.