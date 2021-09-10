Разумков анонсировал увольнение 3-4 министров

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков прогнозирует, что три-четыре министра могут быть уволены в ближайшее время.
«Думаю, что цифра 3-4 достаточно реалистичная», — сказал Разумков на брифинге в пятницу, отвечая на вопрос, сколько министров могут лишиться своих должностей.
Напомним, ранее ротацию в Кабинете министров обещал глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия.
«Планируется три-четыре кадровых замены. Но мы не будем из анонсировать наперёд, потому что это может навредить определенному министерству, потому что на следующий же день после того, как журналисты дали заголовки о том, что такой-то министр уходит, его уже никто не слушается, он не может выполнять свои обязанности фактически. А временной лаг между новостями и решением, он, может быть две-три недели, возможно, даже и неделю», — говорил Арахамия журналистам в кулуарах парламента во вторник.
При этом он отметил, что фракция ещё полтора месяца назад начала активные переговоры с потенциальными кандидатами на должности определенных министров.
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