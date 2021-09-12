На Киевщине нашли мертвым судью Печерского райсуда Киева

Судью Печерского районного суда города Киева Виталия Писанца нашли мертвым в селе Погребы (Киевская область).

Как сообщают журналисты телеканала «Украина24» в воскресенье, накануне судья находился в гостях у своего друга.

Официальных сообщений о смерти Писанца от правоохранительных органов пока нет, однако журналисты других изданий также сообщают о гибели судьи.