Данилов предлагает перевести Украину на латиницу

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что Украина должна избавиться от кириллицы и перейти на латиницу, а английский язык должен стать обязательным для изучения с детского сада.
«Я за (введение латиницы — Ред.). Я считаю, что это будет одна из фундаментальных вещей, нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу», — ответил секретарь СНБО в интервью «Радио Свобода» на вопрос о введении латиницы.
Также Данилов подчеркнул важность изучения английского языка с самого детства.
«То, что касается языка, вы знаете мою позицию. Я за два языка в нашей стране. Английский язык должен быть обязательным. Потому что, если мы говорим о цивилизованном мире, то английский язык — это язык цивилизованного общения. И мы должны понимать, что английский язык должны знать все. Кто уже пожилой, сложно, но это одно дело, а в детских садах, в школах это должно быть», — отметил секретарь СНБО.
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