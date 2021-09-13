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Установлена причина отравления сотни школьников в Хмельницком

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В одной из школ Хмельницкого произошло массовое отравление: с 8 до 10 сентября симптомы обнаружили у 92 учеников младших классов и одной мамы ученика. 13 сентября Хмельницкий областной центр контроля и профилактики болезней опубликовал результаты эпидемисследования, согласно которому причиной отравления стал золотистый стафилококк.

Детей приводили к врачам с пищевой токсикоинфекцией и гастроэнтероколитом.

«Заболевания вызваны вследствие употребления блюд, изготовленных на пищеблоке ОВО № 1. Для установления источника возбудителя инфекции, путей и факторов передачи инфекции в учебном заведении, распространения и приостановления вспышки проведен полный комплекс противоэпидемических мероприятий и микробиологических исследований», — говорят эпидемиологи.

В результате исследования золотистый стафилококк обнаружили у четырех работников персонала пищеблока.

Инфекция найдена в трех блюдах, в частности в паэлье и шницеле, а также в 27 смывах.

Сейчас 15 инфицированных лечатся в Хмельницкой инфекционной больнице (14 детей, один взрослый) и 78 амбулаторно.

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Отметим, что перед этим, в августе, массовое отравление произошло на Львовщине: в Самборском районе госпитализировали 17 человек, среди которых были подростки 13-15 лет.

отравление, Хмельницкий
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