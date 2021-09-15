В Кремле прокомментировали рекордный рост цен на газ в Европе

Рост цен по фьючерсам на газ в Европе к России не имеет никакого отношения и не влияет на стоимость поставляемого из России трубопроводного газа, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Цена на газ на фьючерсном рынке Европы в среду впервые в истории превысила 950 долларов за тысячу кубометров, что соответствовало скачку более чем на 20% за день. Сейчас котировки немного скорректировались, но дневной рост все равно внушительный — около 13%.
«К России эти процессы не имеют никакого отношения, более того, эти спотовые цены на газ также не влияют на цены на трубный газ, и получатели трубного газа в Европе не подвержены этой волатильности высокой, потому что там цена рассчитывается по другой формуле», — сказал Песков.
Он также отметил, что «эти колебания цены и резкие скачки до нас дойти не могут».
«Безусловно, скорейший ввод „Северного потока — 2“ существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке, это очевидно. Потребности в газе большие, кроме того, непонятно еще, какая будет зима, в случае, если будут холода, то, конечно, газа нужно будет еще больше» — сказал Песков журналистам.
На уточняющий вопрос, обращались ли уже к Москве европейские коллеги с просьбой увеличить объемы поставок газа, Песков сказал: «Этого я не знаю. Это лучше все-таки обратиться к поставщику».
Повышение цен в Европе обусловлено устойчивым спросом на газ в условиях низкой загрузки хранилищ (70,75% на 14 сентября против 93% годом ранее) в сочетании с сокращением объемов генерации электроэнергии из возобновляемых источников на фоне безветренной погоды. Кроме того, Россия в последние месяцы искусственно ограничивает поставки газа.
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