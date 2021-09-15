Новые карантинные правила начнут действовать с 20 сентября

Новые противоэпидемические ограничения вступят в силу с 20 сентября.
Соответствующее постановление № 954 от 13 сентября 2021 года обнародовано на сайте правительства в среду.
Как сообщалось, в «зеленой» зоне действует требование обязательного ношения масок в общественных помещениях и транспорте.
В «желтой» зоне помимо масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию запрещаются:
— массовые мероприятия при участии более 1 чел. на 4 кв. м площади помещения или территории;
— загруженность кинозалов и других учреждений культуры более чем на 50% мест;
— загруженность спортзалов и фитнес-центров более чем 1 чел. на 10 кв. м;
— работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% работников имеет «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат.
Указанные ограничения не будут действовать, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, вакцинированы от COVID-19 одной или двумя дозами и предъявили соответствующий сертификат.
В «оранжевой» зоне действуют ограничения «желтой». Местная власть может вводить дополнительные ограничения.
В «красной» зоне эпидопасности запрещается:
— работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;
— работа ТРЦ, кинотеатров, театров, развлекательных заведений, заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;
— работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;
— работа учебных заведений, кроме тех, где двумя дозами вакцинированы 100% работников;
— проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;
— работа гостиниц, хостелов и т.д.
Ограничения не будут применяться, если весь персонал и все посетители, кроме лиц до 18 лет, полностью вакцинированы от COVID-19.
Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.
Кроме того, при наличии «желтого» или «зеленого» сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 лицо, пересекающее границу или прибывающее из временно оккупированных территорий, может не проходить самоизоляцию.
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