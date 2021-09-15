Войти
Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий
официально
Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий
Лукашенко выставил ультиматум Западу
соседи
Лукашенко выставил ультиматум Западу

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Новые карантинные правила начнут действовать с 20 сентября

184
Новые карантинные правила начнут действовать с 20 сентября

Новые противоэпидемические ограничения вступят в силу с 20 сентября.

Соответствующее постановление № 954 от 13 сентября 2021 года обнародовано на сайте правительства в среду.

Как сообщалось, в «зеленой» зоне действует требование обязательного ношения масок в общественных помещениях и транспорте.

В «желтой» зоне помимо масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию запрещаются:

— массовые мероприятия при участии более 1 чел. на 4 кв. м площади помещения или территории;

— загруженность кинозалов и других учреждений культуры более чем на 50% мест;

— загруженность спортзалов и фитнес-центров более чем 1 чел. на 10 кв. м;

— работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% работников имеет «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат.

Указанные ограничения не будут действовать, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, вакцинированы от COVID-19 одной или двумя дозами и предъявили соответствующий сертификат.

В «оранжевой» зоне действуют ограничения «желтой». Местная власть может вводить дополнительные ограничения.

В «красной» зоне эпидопасности запрещается:

— работа общепитов, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

— работа ТРЦ, кинотеатров, театров, развлекательных заведений, заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;

— работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

— работа учебных заведений, кроме тех, где двумя дозами вакцинированы 100% работников;

— проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей;

— работа гостиниц, хостелов и т.д.

Ограничения не будут применяться, если весь персонал и все посетители, кроме лиц до 18 лет, полностью вакцинированы от COVID-19.

Читайте также: При взрыве автомобиля в Днепре погибли чиновница ГСЧС и ветеран АТО

Окончательное решение о том, предоставлять услуги только вакцинированным или придерживаться всех карантинных ограничений, остается за владельцем.

Кроме того, при наличии «желтого» или «зеленого» сертификата о вакцинации или выздоровлении от COVID-19 лицо, пересекающее границу или прибывающее из временно оккупированных территорий, может не проходить самоизоляцию.

карантин
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 15 сентября 2021
Вторник, 14 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016