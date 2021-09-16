Apple после презентации новинок сняла с продажи несколько моделей iPhone

Американская компания Apple на следующий день после презентации новой техники убрала из продажи смартфоны iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max и iPhone XR. Это следует из информации на сайте производителя.

По состоянию на 15 сентября в официальном интернет-магазине Apple представлено восемь моделей iPhone: iPhone 12 и 12 mini, iPhone 11, iPhone SE второго поколения, а также анонс новых iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max.

Новинки появятся в продаже с 24 сентября, предзаказ откроется 22 сентября.

Презентация новинок от Apple прошла 14 сентября. Помимо новых смартфонов компания показала два планшета iPad и «умные» часы Apple Watch седьмой серии.