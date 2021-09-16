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В результате обстрела Счастья ранен глава местной ВГА

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В результате обстрела Счастья ранен глава местной ВГА

Российские наемники на Донбассе в четверг утром обстреляли из минометов населенный пункт Счастье, в результате чего был ранен глава местной военно-гражданской администрации Александр Дунец.

«16 сентября 2021 с 06.40 до 07.50 со стороны позиций вооруженных формирований РФ, которые находятся в районе Веселой Горы, был осуществлен обстрел населенного пункта Счастье с применением минометов калибров 120 мм и 82 мм. В результате обстрела получило осколочное ранение бедра и черепно-мозговую травму гражданское лицо, состояние которого оценивается как удовлетворительное», — говорится в сообщении пресс-центра штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

Уточняется, что в ходе проведения наблюдательной группой украинской стороны СЦКК верификации последствий вышеупомянутого обстрела установлен и задокументирован факт повреждения частного дома по адресу: улица Энергетиков, 2Б / 15.

«От разрыва мин калибра 120 мм была повреждена крыша дома, стены, окна и гражданские автомобили», — отмечают в штабе ООС.

Там добавляют, что обо всех нарушениях режима прекращения огня Украинская сторона СЦКК сообщила СММ ОБСЕ, предоставив исчерпывающие доказательства преступлений.

«В случае дальнейшего обострения обстановки и несоблюдение со стороны вооруженных формирований РФ режима прекращения огня Вооруженные Силы Украины оставляют за собой право предоставлять адекватный ответ с привлечением разрешенных минскими договоренностями сил и средств», — резюмируют в штабе.

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Позже пресс-служба Счастьинской городской территориальной громады сообщила, что раненым оказался глава местной военно-гражданской администрации.

«В результате обстрела был ранен руководитель Счастьенской городской военно-гражданской администрации Александр Дунец, сейчас его состояние здоровья — удовлетворительное», — говорится в сообщении.

В пресс-службе громады добавляют, что в настоящее время на месте происшествия работают правоохранительные органы.

Донбасс, Счастье, Александр Дунец
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