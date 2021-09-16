БХФЗ фактически проиграл «Дарнице» суд в Лондоне по делу о мошенничестве, - эксперт

Тот факт, что семья Беспалько, которая контролирует Борщаговский химфармзавод, выплатила крупнейшему акционеру БХФЗ фарм-фирме «Дарница» (она владеет 31% акций БХФЗ) 250 тысяч фунтов за юридические расходы в Лондонском Высоком суде справедливости, означает проигрыш БХФЗ по иску о мошенничестве на сумму почти в 7 млн долл. Такое мнение высказал глава Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

«Дарница» разоблачила схему вывода денег завода на счета английской фирмы «Метабей», которая принадлежит Беспалько, а потому и подала иск в суд Лондона, который арестовал счета мошенников на сумму в 7 миллионов долларов. А вот когда суд увидел, что перспективы обжаловать решение о блокировании счетов у Беспалько нет, то заставил Беспалько выплатить для начала деньги на покрытие судебных расходов «Дарницы», — сказал эксперт.

В то же время, считает Голобуцкий, сам факт выплаты судебных издержек означает фактическое признание вины Беспалько в том, что они обворовывали и других акционеров БХФЗ, и сам завод.

Как сообщалось ранее, «Дарница» подала иск в лондонский суд на основе аудита БХФЗ, в результате которого выяснилось, что БХФЗ покупал фармацевтическое сырье у немецкого поставщика, который выплачивал принадлежащей Ирине Беспалько английской фирме «Метабей» комиссионные за посредничество. Суд Лондона в обеспечение иска арестовал счета компании Беспалько. Аналогичный иск «Дарница» подала в Хозяйственный суд Киева. Ответчиками тут выступают не только Беспалько — Николай, Людмила и их дочь Ирина, фактический владелец «Метабей», но и топ-менеджеры БХФЗ.

«А еще правоохранители Германии и Швейцарии подозревают дочь Беспалько Ирину в отмывании денег и неуплату налогов. Поэтому в следующий раз, когда услышите что-то про цивилизованный бизнес в Украине, вспомните эту историю. Убить собственными руками лидера фармрынке Украины — это надо иметь большой талант.

Интересно, как там чувствуют себя рабочие БХФЗ? Они вообще в курсе того, что их ждет?» — резюмировал Голобуцкий.