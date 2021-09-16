Войти
Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий
официально
Шмыгаль пообещал ежегодно 1 марта проводить индексацию пенсий
Лукашенко выставил ультиматум Западу
соседи
Лукашенко выставил ультиматум Западу

Читай
бесплатно!
Разделы

Бизнес

резонанс
RSS

БХФЗ фактически проиграл «Дарнице» суд в Лондоне по делу о мошенничестве, - эксперт

238
БХФЗ фактически проиграл «Дарнице» суд в Лондоне по делу о мошенничестве, - эксперт

Тот факт, что семья Беспалько, которая контролирует Борщаговский химфармзавод, выплатила крупнейшему акционеру БХФЗ фарм-фирме «Дарница» (она владеет 31% акций БХФЗ) 250 тысяч фунтов за юридические расходы в Лондонском Высоком суде справедливости, означает проигрыш БХФЗ по иску о мошенничестве на сумму почти в 7 млн долл. Такое мнение высказал глава Агентства моделирования ситуаций Алексей Голобуцкий.

«Дарница» разоблачила схему вывода денег завода на счета английской фирмы «Метабей», которая принадлежит Беспалько, а потому и подала иск в суд Лондона, который арестовал счета мошенников на сумму в 7 миллионов долларов. А вот когда суд увидел, что перспективы обжаловать решение о блокировании счетов у Беспалько нет, то заставил Беспалько выплатить для начала деньги на покрытие судебных расходов «Дарницы», — сказал эксперт.

В то же время, считает Голобуцкий, сам факт выплаты судебных издержек означает фактическое признание вины Беспалько в том, что они обворовывали и других акционеров БХФЗ, и сам завод.

Как сообщалось ранее, «Дарница» подала иск в лондонский суд на основе аудита БХФЗ, в результате которого выяснилось, что БХФЗ покупал фармацевтическое сырье у немецкого поставщика, который выплачивал принадлежащей Ирине Беспалько английской фирме «Метабей» комиссионные за посредничество. Суд Лондона в обеспечение иска арестовал счета компании Беспалько. Аналогичный иск «Дарница» подала в Хозяйственный суд Киева. Ответчиками тут выступают не только Беспалько — Николай, Людмила и их дочь Ирина, фактический владелец «Метабей», но и топ-менеджеры БХФЗ.

Читайте также: Стоимость бутылки виски на торгах в Шотландии может побить рекорд в $1,6 млн

«А еще правоохранители Германии и Швейцарии подозревают дочь Беспалько Ирину в отмывании денег и неуплату налогов. Поэтому в следующий раз, когда услышите что-то про цивилизованный бизнес в Украине, вспомните эту историю. Убить собственными руками лидера фармрынке Украины — это надо иметь большой талант.

Интересно, как там чувствуют себя рабочие БХФЗ? Они вообще в курсе того, что их ждет?» — резюмировал Голобуцкий.

Борщаговский химфармзавод, Лондон, Дарница
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 16 сентября 2021
Среда, 15 сентября 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Дмитрий Джангиров
Дмитрий Джангиров
публицист

Социология на службе у реформаторов

На днях широкой публике был представлен отчет о социологическом исследовании проведенном Фондом «Демократические Инициативы» имени Илька Кучерива и социологической службой Центра имени Александра Разумкова. На этот раз опрос общественного мнения касался ситуации в судебной системе. Результаты опроса полностью совпали с представлениями спонсоров о путях дальнейшего ее реформирования.
Сергей Лямец
Сергей Лямец
журналист

Кого волнует то, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом

Уважаемые люди заметили, что Зеленский не взял Кубракова на встречу с Байденом. Мол, за министром транспорта - коррупционный шлейф. Ой, что будет? Ничего не будет. Смотрите не на слова, а на дела.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Антикоррупционная инфраструктура: финансовая эффективность - 0,006%, «посадочная» - 0%

Налогоплательщики потратили на антикоррупционную «инфраструктуру» $500 млн, а получили $30 тыс – коэффициент полезного действия этой «инфраструктуры» таким образом составил 0,006%. При этом за 6 лет ни один высокопоставленный коррупционер не пострадал.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016