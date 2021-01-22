Стоимость бутылки виски на торгах в Шотландии может побить рекорд в $1,6 млн

Шотландский торговый дом Whisky Auctioneer выставил на онлайн-аукцион бутылку редчайшего шотландского виски 60-летней выдержки Macallan, стоимость которой может превысить мировой ценовой рекорд напитка в £1,2 млн ($1,64 млн). Об этом сообщает в пятницу газета Daily Mail.

Именно за такую цену в 2019 году ушла с молотка бутылка виски из этой же раритетной партии Macallan. Всего в 1986 году были изготовлены 12 бутылок этого односолодового виски, подвергнутого дистилляции в 1926 году, для «самых ценных клиентов». По словам эксперта редких сортов виски Ангуса Макрейлда, «вполне вероятно, что Macallan 1926 Fine and Rare побьет мировой рекорд стоимости продаваемого на аукционах виски». Для коллекционеров «это самая ценная бутылка», добавил он.

Раритет входит в крупнейшую в мире частную коллекцию виски (3,9 тыс. бутылок), собранную в течение 20 лет предпринимателем из американского штата Колорадо Ричардом Гудингом. Собрание, включающее редчайшие виски таких брендов, как Bowmore и Springbank, а также Stromness и Dallas Dhu, выпуск которых уже прекращен, выставлен на торги семьей скончавшегося в 2014 году Гудинга.

Половина коллекции — 1,9 тыс. бутылок — ушла с молотка в феврале 2020 года за £3,29 млн ($4,5 млн). В торгах приняли участие 1 642 коллекционера из 56 стран мира. Особое внимание инвесторов привлекла бутылка виски 60-летней выдержки Macallan с особой этикеткой, созданной итальянским художником поп-арта Валерио Адами. Она была продана за £825 тыс. ($1,13 млн).

Теперь на торги 12-22 февраля, которые первоначально должны были состояться в апреле прошлого года, выставлена вторая часть коллекции Гудинга — около 2 тыс. бутылок, и организаторы аукциона ожидают, что вновь в центре внимания окажется виски Macallan. По оценке основателя Whisky Auctioneer Иэна Макклуна, вторая часть коллекции «будет распродана за несколько млн фунтов: она включает редкие, культовые сорта, дорогие бренды».

Гудинг, владевший в свое время одной из крупнейших в США сетей поставок безалкогольных напитков, неоднократно на личном самолете прилетал, согласно информации аукционеров, в Шотландию, чтобы приобрести виски на торгах. Он стремился собрать напиток всех марок, производимых в северном регионе Великобритании.