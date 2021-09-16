Запуск ракеты SpaceX попал в трансляцию футбольного матча

Запуск космического корабля Crew Dragon компании SpaceX попал в эфир матча североамериканской футбольной лиги MLS между «Орландо» и «Монреалем».

На 27-й минуте игры в небе над стадионом «Эксплориа» появилась ракета, летящая в небо. Болельщики встретили этот момент аплодисментами.

Арена находится всего лишь в часе езды от Космического центре Кеннеди, откуда взлетела ракета.

Компания SpaceX впервые в истории запустила корабль с непрофессиональными астронавтами на борту. На корабле находятся четыре человека. Запуск корабля Crew Dragon прошел в рамках миссии Inspiration4. Полет продлится три дня, после чего Crew Dragon приводнится на одну из площадок у побережья Флориды.