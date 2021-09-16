В Афганистане расцвел черный рынок иностранных виз

Практика оформления виз в обход официальной процедуры распространяется в Афганистане. Как сообщил в четверг телеканал TOLO news, это связано с тем, что большинство иностранных посольств в Кабуле закрылись после захвата власти в стране радикальным движением «Талибан», а число желающих покинуть Афганистан при этом выросло.

Житель Кабула Мохаммад Харун рассказал телеканалу, что у него есть пакистанская виза, но ему запретили въехать на территорию Пакистана из-за отсутствия «пропуска», когда он пытался пересечь афгано-пакистанскую границу через контрольно-пропускной пункт «Торхам». Такой «пропуск», по его словам, можно приобрести возле посольства Пакистана за $200-300.

Как отмечает телеканал, в настоящее время легально можно получить только пакистанские визы, при этом они, как и визы ряда других стран, продаются на черном рынке по завышенным ценам. «Официальная стоимость визы в Таджикистан составляет $60, но на черном рынке ее продают за $350-400. Реальная цена турецкой визы — $120, но на черном рынке она доходит до $5 тыс.», — приводит телеканал слова директора одной из туристических фирм в Кабуле Шафи Самими. Он добавил, что виза в Узбекистан может обойтись в $1 350.

Вместе с тем рядовые афганцы и сотрудники турфирм призвали иностранные государства открыть свои посольства, чтобы ликвидировать черный рынок виз.