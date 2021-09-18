СМИ узнали зарплату Месси в «Пари Сен-Жермен»

Аргентинский нападающий Лионель Месси может заработать за три года выступлений во французском «Пари Сен-Жермен» €110 млн. Об этом сообщает L'Equipe.
В первый год зарплата 34-летнего аргентинца составит €30 млн после вычетов налогов. При этом €1 млн Месси получит в криптовалюте. За второй и третий сезоны форвард получит бонус за лояльность в размере €10 млн за год.
Аргентинец 10 августа подписал с ПСЖ двухлетний контракт с возможностью продления на год. Ранее он выступал за «Барселону», которую покинул по истечении контракта.
Ранее сообщалось, что «Барселона» еще осталась должна Месси €52 млн. Аргентинец дал согласие на то, что платеж по зарплате будет выплачен в рассрочку, об этом его просил бывший президент клуба Жозеп Бартомеу. «Барселона» рассчитывает полностью погасить долг перед Месси в течение 2021 и 2022 годов.
По данным El Mundo, за последние четыре года Месси заработал €555 млн без вычета налогов, включая €78 млн за его лояльность к клубу. В итоге с учетом вычета налогов зарплата Месси в клубе составляла €75 млн в год, а с учетом премиальных достигала €82 млн.
Forbes отмечал, что Месси мог зарабатывать до $165 миллионов долларов в год (сумма зарплаты и бонусов). Это является непревзойденным показателем в командных видах спорта, сообщало издание.
В «Барселоне» Месси стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выиграл Кубок страны и восемь — Суперкубок. Также Месси с «Барселоной» одержал четыре победы в Лиге чемпионов, по три раза выиграл Суперкубок УЕФА и клубный чемпионат мира.
Месси шесть раз становился обладателем «Золотого мяча», что является рекордом. Аргентинец — олимпийский чемпион (2008), серебряный призер чемпионата мира (2014), обладатель Кубка Америки (2021).
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