«Слуга народа» определилась с кандидатом в депутаты на 184-м округе

Партия «Слуга народа» выдвинула кандидатом в народные депутаты в 184-м избирательном округе на промежуточных выборах в Верховную Раду главу Херсонской областной государственной администрации (ОГА) Сергея Козыря, сообщил лидер партии, первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко.
«Только что политсовет партии определился по кандидату в 184-округе (Херсонская областьм — Ред.)... сегодня последний день выдвижения кандидатов, я думаю завтра Сергей Козырь отправится в ЦИК с пакетом документов», — сказал Корниенко на брифинге после заседания политсовета партии в понедельник.
Выборы в округах №№ 184 (Херсонская область) и 197 (Черкасская область) проводятся в связи с досрочным прекращением полномочий народных депутатов Игоря Колыхаева и Александра Скичко. Колыхаев сложил с себя полномочия нардепа в связи с избранием городским головой Херсона, а Александр Скичко — в связи с назначением главой Черкасской областной государственной администрации.
1 сентября на обоих округах начался избирательный процесс. Сами выборы пройдут 31 октября 2021 года. Участие в них смогут принять более 290 тыс избирателей. Голосование будет проходить на 188 избирательных участках в Херсонской области и на 141 избирательном участке в Черкасской области.
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