Зеленский назначил главу Херсонской ОГА

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Херсонской областной государственной администрации Сергея Козыря, который до этого временно исполнял обязанности руководителя Херсонской ОГА.
Соответствующий указ № 83/2021 глава государства подписал 1 марта, сообщает пресс-сдужба президента.
Вручая Козырю служебное удостоверение в Офисе президента, Зеленский пожелал ему удачи в работе на благо региона.
«Вы уже проявили себя во время выполнения обязанностей главы Херсонской облгосадминистрации. Херсонщина имеет огромный потенциал для развития, и главной задачей является воплощение в жизнь всех этих возможностей», — отметил президент.
Сергей Козырь родился 1984 года в Донецке. В 2007 году окончил Донецкий национальный технический университет по направлению «разработка месторождений полезных ископаемых», в 2009-м — Донецкий национальный технический университет по специальности «финансы». 2014 получил степень бакалавра по правоведению в Донецком национальном университете.
Трудовую деятельность начал в 2005 году в должности горного мастера подземного участка вентиляции и техники безопасности «Шахтоуправление «Трудовое» ГП «Донецкая угольная энергетическая компания». В 2005-2019 годах работал на различных должностях на государственных и частных предприятиях угольной отрасли. С сентября 2019-му — замглавы Херсонской ОГА, с декабря 2020 г — врио главы Херсонской ОГА.
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