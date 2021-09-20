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ЕС не признал российские выборы в Крыму и на Донбассе

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ЕС не признал российские выборы в Крыму и на Донбассе

Евросоюз принимает к сведению сообщения о якобы имевших место серьезных нарушениях в ходе состоявшихся в России выборов в Госдуму. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в понедельник в Брюсселе.

«Евросоюз сожалеет, что решение России серьезно ограничить численность и формат международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами помешало ее развертыванию. ЕС принимает к сведению сообщения независимых и надежных источников о серьезных нарушениях», — утверждал он. По его словам, «Российская Федерация должна выполнять обязательства, которые она взяла на себя в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы в области защиты прав человека и демократических ценностей».

Боррель также подчеркнул, что ЕС не будет признавать Крым частью России, а также проведение там выборов. «Решение Российской Федерации привлечь жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей Украины к участию в выборах в Государственную думу, региональных и местных выборах противоречит духу и целям Минских соглашений. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — заключил он.

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Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Согласно официальным данным на них убедительно победила провластная партия «Единая Россия».

ЕС, Крым, выборы в Госдуму
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