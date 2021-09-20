ЕС не признал российские выборы в Крыму и на Донбассе

Евросоюз принимает к сведению сообщения о якобы имевших место серьезных нарушениях в ходе состоявшихся в России выборов в Госдуму. Об этом говорится в заявлении главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля, распространенном в понедельник в Брюсселе.
«Евросоюз сожалеет, что решение России серьезно ограничить численность и формат международной миссии ОБСЕ по наблюдению за выборами помешало ее развертыванию. ЕС принимает к сведению сообщения независимых и надежных источников о серьезных нарушениях», — утверждал он. По его словам, «Российская Федерация должна выполнять обязательства, которые она взяла на себя в рамках ООН, ОБСЕ и Совета Европы в области защиты прав человека и демократических ценностей».
Боррель также подчеркнул, что ЕС не будет признавать Крым частью России, а также проведение там выборов. «Решение Российской Федерации привлечь жителей неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей Украины к участию в выборах в Государственную думу, региональных и местных выборах противоречит духу и целям Минских соглашений. ЕС остается непоколебимым в своей поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины», — заключил он.
Выборы в Госдуму восьмого созыва проходили в течение трех дней — 17, 18 и 19 сентября. Согласно официальным данным на них убедительно победила провластная партия «Единая Россия».
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016