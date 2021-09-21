Турция не признала выборы в Госдуму РФ в аннексированном Крыму

Турция не признает результаты российских парламентских выборов, которые состоялись 17-19 сентября в оккупированном Крыму, сообщает сайт турецкого Министерства иностранных дел.

«Турция по-прежнему поддерживает территориальную целостность Украины и не признает незаконную аннексию Крыма. Соответственно, результаты выборов в Государственную думу России, состоявшихся 17-19 сентября 2021 года также в Крыму, применительно к Крыму, не имеют юридической силы для Турции», — заявил пресс-секретарь МИД Турции, посол Танжу Билгич.

Ранее в Государственном департаменте США заявили о непризнании проведения российских парламентских выборов 17-19 сентября на оккупированных РФ территориях Украины.