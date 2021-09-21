В РФ подсчитали 100% протоколов на выборах в Госдуму

Российский Центризбирком посчитал 100% бюллетеней на выборах в Госдуму, по итогам финальных подсчетов в нижнюю палату парламента прошли пять партий.

В итоге, по предварительным итогам голосования по федеральному округу, голоса распределились следующим образом:

«Единая Россия» — 49,82%

КПРФ — 18,93%

ЛДПР — 7,55%

«Справедливая Россия — За правду» — 7,46%

«Новые люди» — 5,32%

Остальные партии не набрали необходимых 5% для прохода в Думу. Окончательные итоги выборов ЦИК планирует утвердить 24 сентября. Явка составила 51,68%.

Это первый раз, когда в парламент прошли пять партий, а не четыре, как было с 2003 года. За исключением 2003 года, это были «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия».

По одномандатным округам провластная «Единая Россия» победила в 198 (88%), кандидаты от КПРФ стали лидерами в девяти округах (4%), «Справедливая Россия» победила в восьми, ЛДПР — в двух. Также «Родина», Партия роста и «Гражданская платформа» одержали победу каждая в одном округе.