В РФ подсчитали 100% протоколов на выборах в Госдуму

Российский Центризбирком посчитал 100% бюллетеней на выборах в Госдуму, по итогам финальных подсчетов в нижнюю палату парламента прошли пять партий.
В итоге, по предварительным итогам голосования по федеральному округу, голоса распределились следующим образом:
«Единая Россия» — 49,82%
КПРФ — 18,93%
ЛДПР — 7,55%
«Справедливая Россия — За правду» — 7,46%
«Новые люди» — 5,32%
Остальные партии не набрали необходимых 5% для прохода в Думу. Окончательные итоги выборов ЦИК планирует утвердить 24 сентября. Явка составила 51,68%.
Это первый раз, когда в парламент прошли пять партий, а не четыре, как было с 2003 года. За исключением 2003 года, это были «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия».
По одномандатным округам провластная «Единая Россия» победила в 198 (88%), кандидаты от КПРФ стали лидерами в девяти округах (4%), «Справедливая Россия» победила в восьми, ЛДПР — в двух. Также «Родина», Партия роста и «Гражданская платформа» одержали победу каждая в одном округе.
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