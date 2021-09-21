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Всю Украину переводят в «желтую» зону карантина

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Всю Украину переводят в «желтую» зону карантина

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) ввела «желтый» уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

«С четверга, 23 сентября, на всей территории Украины будет установлен „желтый“ уровень эпидемической опасности. Такое решение сегодня приняла Государственная комиссия ТЭБ и ЧС», — написал премьер Денис Шмыгаль в «Телеграм-канале» во вторник.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, по результатам внеочередного заседания Госкомиссии по ТЭБ и ЧС было принято решение: установить с 00:00 23 сентября 2021 года «желтый» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории всех регионов Украины; применить на территории всех регионов Украины ограничительные противоэпидемические меры, предусмотренные для «желтого» уровня эпидемической опасности.

Также главам областных и города Киева государственных администраций поручено принять меры по обеспечению соблюдения соответствующих ограничительных противоэпидемических мер, предусмотренных для соответствующего уровня эпидемической опасности распространения Covid-19.

Как сообщалось, новые противоэпидемические ограничения вступили в силу с 20 сентября.

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В «желтой» зоне помимо масочного режима и необходимости соблюдать дистанцию также запрещаются:

— массовые мероприятия при участии более 1 чел. на 4 кв. м площади помещения или территории;

— загруженность кинозалов и других учреждений культуры более чем на 50% мест;

— загруженность спортзалов и фитнес-центров более чем 1 чел. на 10 кв. м;

— работа учебных заведений, кроме тех, где не менее 80% работников имеет «желтый» или «зеленый» COVID-сертификат.

Указанные ограничения не будут действовать, если более 80% персонала и 100% посетителей, кроме лиц до 18 лет, вакцинированы от COVID-19 одной или двумя дозами и предъявили соответствующий сертификат.

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