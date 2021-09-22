Соглашение об ассоциации с ЕС выполнено чуть больше, чем наполовину

Вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявляет, что общий прогресс выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом составляет 58%.
«За весь период действия соглашения, за половину всего времени, которое отведено на выполнение Соглашения мы выполнили 58% всех обязательств для Украины. 25% от этих обязательств были выполнены именно в 2021 году», — сказала Стефанишина на заседании комиссии по вопросам координации выполнения Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в среду, сообщает Интерфакс-Украина.
Отмечается, что наибольший прогресс за все время выполнения Соглашения достигнуто в сферах: предпринимательство (83%), статистика и обмен информацией (84%), госзакупки (85%), гуманитарная политики (54%), технические барьеры в торговле (85%), юстиция, свобода, безопасность, права человека (87%) и политический диалог, национальная безопасность и оборона (89%).
Среди всех 24 сфер, наименьший прогресс достигнут в сфере: финансового сотрудничества и борьбы с мошенничеством (24%), социальной политики и трудовых ресурсов (43%) и транспорте, транспортной инфраструктуре, почтовых и курьерских услуг (44%).
Центральные органы исполнительной власти выполнили 59% всех порученных им мероприятий, Верховная Рада выполнила 48% заданий, а другие органы власти — 46%.
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